Softball: ottimo esordio di Saronno in Coppa delle Coppe

Prime luci del mattino, prima partita e prima vittoria per Saronno in Coppa delle Coppe 2025. Nel primo di sei giorni a Évry-Courcouronnes, in Francia, l’Inox Team s’impone per 8-1, con attivazione della manifesta alla sesta ripresa, sulle ceche del SaBaT Praga. Il club lombardo tornerà in campo questa sera alle 20:30 contro la squadra che fa gli onori di casa, Les Pharaons.

Inizio molto positivo per Saronno, con Mc Kenzie Barbara che parte dal doppio a sinistra che vale il punto a seguito della chiusura del giro delle basi da parte di Marrone. Dopo un paio di inning interlocutori (ma neanche troppo), Bartoli ribadisce il concetto: doppio a sinistra, realizza Fabbian per il 2-0 e in terza ci va Peterson, anche se sul momento non accade nulla di più.

Reazione da parte del club di Praga nella quinta ripresa, con un singolo di Kopecka sulla terza base che permette a Sritrova di accorciare sul 2-1. Il colpo finale, però, Saronno lo piazza nella sesta, attaccando con costanza su Horova entrata al posto di Marsikova. Il primo punto arriva a basi piene con il walk di Fagioli, poi Rotondo, nella stessa situazione, tira il singolo al centro del 4-1. Fagioli va poi a segno su lancio pazzo, quindi Barbara piazza il fuoricampo centrale che porta sia tre punti che l’8-1.

Ed è questa la conclusione del match, con la manifesta che entra in scena e permette alla squadra portacolori dell’Italia in questa fattispecie di debuttare con successo nella rassegna. La Coppa delle Coppe, peraltro, quest’anno è suddivisa in A e B: quella di cui parliamo è la A. Per questo evento Saronno si avvale anche degli arrivi di Elizabeth Avery ed Emma Fagioli da Macerata e di Sofia Fabbian dalle Thunders. Il SaBaT è squadra che ha chiuso l’Extraliga con 11 vittorie e 10 sconfitte (4° posto); quanto a Les Pharaons, è al 2° posto in campionato in Francia (Division 1) con un record di 13-5.