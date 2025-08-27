Softball: la pioggia ferma Bollate in Premier Cup. Rinviata la sfida con le Wesseling Vermins

La pioggia rimodula parzialmente il programma della Premier Cup 2025 di softball, competizione internazionale in fase di svolgimento questa settimana sul campo di Bollate. A causa delle forti piogge infatti sono state rinviate le ultime due sfide di quest’oggi, tra cui anche l’incontro tra le padrone di casa e le Wesseling Vermins.

Le condizioni meteorologiche sono peggiorate sensibilmente durante il confronto tra le MSG Phoenix e le Jourds Praha, sospesa sul parziale di 2-2. Non è proprio mai cominciata la sfida di Bollate, originariamente pianificata per le 20:00.

Stando al programma domani, giovedì 28 agosto, la MFK sfiderà le Crazy Chiclets (Austria) alle 11:30 e le Olympia Haarlem (Olanda) alle 19:00.