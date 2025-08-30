Softball
Softball, Bollate fa sei su sei. La squadra italiana più vicina al successo in Premier Cup
Tutto facile per Bollate. La compagine lombarda ha battuto per 7-0 le Crazy Chicklets in occasione del sesto incontro valido per la Premier Cup 2025, competizione continentale di softball il cui format è stato cambiato per via delle condizioni meteorologiche avverse. Percorso netto per le padrone di casa, adesso più vicine al titolo.
Ordinaria amministrazione quella delle Campionesse d’Italia, avanti già nel secondo inning grazie al singolo al centro di Polini che permette a Longhi di mettere il punto a referto, preludio del momento positivo delle MFK, capaci di avanzare di due unità nella terza ripresa con un grande fuoricampo di Bigatton e timbrando quattro sigilli al quarto per via di un altro homers, stavolta di Cecchetti.
Cresce dunque l’attesa per il match che si disputerà alle 18:00, dove le italiane affronteranno le olandesi della Olympia Haarlem, una selle squadre più temibili di questo torneo. Ricordiamo che si aggiudicherò la Coppa il team che terminerà la giornata odierna al primo posto nel girone all’italiana.
Come sappiamo, il programma si chiuderà poi in serata con la disputa tra Bollate e Rivas Madrid, pianificata per le ore 21:00.