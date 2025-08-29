Softball: Bollate batte Wesseling Vermins, Premier Cup sconvolta dalla pioggia

La pioggia sta letteralmente sconvolgendo il programma di Premier Cup 2025. La manifestazione, di scena a Bollate, si sta trasformando in un’autentica lotta contro Giove Pluvio, che ha portato a modificare profondamente il sistema di competizione stesso. Due giorni fa l’acqua ha interrotto il programma in serata, poi ieri ha costretto alla cancellazione totale delle partite. Oggi si è tentato subito di recuperarle, ma stamattina sono arrivati altri problemi piovani.

A questo punto è già arrivata la decisione, abbastanza inevitabile: cambiare il format. Per riuscire a terminare entro domani, date anche le tante partite da recuperare di molte squadre, gli incontri sono stati accorciati da 7 a 5 inning. Al momento appaiono come rinviate tantissime partite, comprese le finali (almeno stando alla programmazione indicata ufficialmente: ufficiosamente sono circolate varie ipotesi sul prosieguo della coppa). Quel che conta, però, è l’immenso sforzo compiuto per rendere praticabili i due campi di gara.

E a tal proposito, va lodato l’impegno di Bollate, non soltanto in tema di staff tecnico, ma anche delle giocatrici che si sono adoperate affinché si potesse ritornare in campo. Vale la pena farsi un giro sulle storie Instagram dell’account bollatesoftball1969 per rendersi conto della situazione e anche di com’è stato gestito il tutto dalla società lombarda.

Per la cronaca, una volta reso agibile il campo, l’MKF ha messo insieme una bella vittoria per 6-2 sulle Wesseling Vermins. Con Greta Cecchetti a offrire sicurezza al lancio, Bollate deve pensare soprattutto all’attacco, e lo fa con singolo di Slaba che vale l’1-0 e sua stessa realizzazione su lancio pazzo. Nel terzo inning Modrego colpisce tutta a sinistra per lanciare Thomas verso il 3-0, poi è la quarta ripresa a chiudere il discorso: singolo di Elisa Cecchetti, walk a basi piene di Costa prima e di Modrego poi per il 6-0. Wesseling, nel quinto inning, attacca bene l’ingresso di Costa al lancio, ma i due punti realizzati sono tardivi.