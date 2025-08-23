Sinner-Kopriva, US Open 2025: programma, orario, tv, streaming

Il primo avversario di Jannik Sinner agli US Open 2025 di tennis sarà il ceco Vit Kopriva: il numero 1 del mondo inizierà la propria difesa del titolo martedì 26 agosto, ma l’ordine di gioco non è stato ancora rilasciato, quindi ancora non si conoscono campo ed ora in cui l’italiano sarà all’opera.

Il match degli US Open 2025 di tennis sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport 251, Sky Sport 252 e Sky Sport Mix (Diretta Tennis), Sky Sport Plus (con Sky Q, Sky Stream e Sky Glass), SuperTennis HD, SuperTennis Plus (con smart tv), mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW (in aggiunta si avrà accesso ad Extra Match), SuperTenniX, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match.

CALENDARIO US OPEN 2025

Martedì 26 agosto

Campo ed orario da definire

Jannik Sinner (Italia, 1) – Vít Kopřiva (Cechia) – Diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport 251, Sky Sport 252 e Sky Sport Mix (Diretta Tennis), Sky Sport Plus (con Sky Q, Sky Stream e Sky Glass), SuperTennis HD, SuperTennis Plus (con smart tv)

PROGRAMMA US OPEN 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta live testuale: OA Sport.