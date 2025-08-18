Sinner-Alcaraz oggi in tv, Finale ATP Cincinnati 2025: orario, programma, streaming

Oggi, lunedì 18 agosto, Jannik Sinner affronterà lo spagnolo Carlos Alcaraz nella finale del Masters1000 di Cincinnati. Il confronto tanto atteso andrà in scena e sta ormai diventando un’abitudine. I due, infatti, sono alla quarta sfida nello spazio di pochi mesi, ricordando gli incroci a Roma, Parigi e a Londra.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ALCARAZ DALLE ORE 21.00

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SWIATEK NON PRIMA DELLE ORE 24.00

Sulla terra rossa romana e parigina ha vinto Alcaraz, mentre sull’erba dei Championships c’è stata l’affermazione del pusterese. Desta curiosità cosa potrà accadere su una superficie particolarmente rapida che, sulla carta, dovrebbe favorire Sinner. Ci sono però le condizioni di gioco, legate al clima molto afoso, che potrebbe dare maggior supporto ad Alcaraz.

Siamo al 14° atto tra i due e il bilancio è favorevole all’iberico (8-5). Vedremo se Jannik saprà aggiornare in proprio favore questo dato o meno, in quello che potrebbe essere un gradito antipasto in vista degli US Open a New York, dove anche lì ci si aspetta una sfida nella finale tra i due grandi rivali di quest’era del tennis mondiale.

La partita tra Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz andrà in scena a partire dalle ore 21.00 italiane (15.00 locali) sul P&G Center Court. La copertura televisiva sarà garantita da Sky Sport Uno (201) e da Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

SINNER-ALCARAZ FINALE ATP CINCINNATI 2025

Lunedì 18 agosto (orari italiani)

P&G CENTER COURT – Inizio ore 21.00

[1] Jannik SINNER ITA vs [2] Carlos ALCARAZ ESP

Non prima delle 00.00 di martedì 19 agosto

[3] Iga SWIATEK POL vs [7] Jasmine PAOLINI ITA

PROGRAMMA SINNER-ALCARAZ FINALE ATP CINCINNATI 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203),

Diretta streaming: SkyGo, NOW, Tennis Tv.

Diretta testuale: OA Sport