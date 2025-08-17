Sinner-Alcaraz in finale a Cincinnati: cosa può cambiare nel ranking ATP in caso di vittoria o sconfitta

L’azzurro Jannik Sinner e l’iberico Carlos Alcaraz giocheranno la finale dell’ATP Masters 1000 di Cincinnati: in Ohio il numero 1 ed il numero 2 del tabellone si sfideranno nel match che metterà in palio anche ulteriori 350 punti validi per il ranking mondiale, oltre ai 650 già incassati da ognuno.

Jannik Sinner era già certo di restare numero 1 del mondo fino al termine degli US Open 2025, previsto per domenica 8 settembre, ma ora è anche certo di essere padrone del proprio destino a New York: in caso di conferma del titolo sarà il numero 1 del mondo anche dopo la conclusione dell’ultimo Slam stagionale.

Sinner, infatti, nel prossimo aggiornamento del ranking scarterà 1200 punti, ed attualmente nella classifica live si è riportato a quota 11480, mentre Alcaraz non ne scarterà, ed al momento si trova a quota 9240: l’azzurro soltanto vincendo in finale avrà la certezza di ripartire davanti all’iberico nella classifica live all’inizio degli US Open.

Il distacco tra i due al termine del torneo di Cincinnati, infatti, sarà di 2590 punti qualora fosse Sinner a vincere contro Alcaraz, mentre il divario sarà di 1890 punti qualora l’azzurro dovesse perdere contro lo spagnolo. Ricordiamo che Sinner scarterà 2000 punti agli US Open, Alcaraz solo 50, con un differenziale di 1950.

RANKING LIVE AL 17 AGOSTO 2025

1 Jannik Sinner 11480 (può arrivare a 11830 a Cincinnati)

2 Carlos Alcaraz 9240 (può arrivare a 9590 a Cincinnati)

DISTACCHI A SECONDA DELL’ESITO DELLA FINALE DI CINCINNATI 2025

Distacco in caso di vittoria di Sinner: 2590

Distacco in caso di vittoria di Alcaraz: 1890