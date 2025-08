Simone Giannelli: “Dobbiamo assumerci le responsabilità, la Polonia dimostra perché è prima al mondo”

L’Italia ha perso la finale della Nations League 2025 di volley maschile, venendo sconfitta dalla Polonia con un secco 3-0 sul campo di Ningbo (Cina). Dopo aver regolato Cuba e Slovenia per 3-1, i Campioni del Mondo si sono inchinati al cospetto dei Campioni d’Europa nel primo atto conclusivo della prestigiosa manifestazione internazionale. I ragazzi del CT Fefé De Giorgi ripartiranno da questo secondo posto in vista dei Mondiali, che scatteranno tra poco più di un mese nelle Filippine.

Il capitano Simone Giannelli ha fatto un punto della situazione attraverso i canali federali: “Credo che ci siano poche parole per descrivere questa ultima gara, se poi invece analizzo il percorso che abbiamo fatto per arrivare qua sono soddisfatto di ciò che è stato fatto dal gruppo in questo mese e mezzo. Siamo stati presenti, siamo riusciti ad arrivare in fondo, cosa che non ci era mai riuscita prima quindi da questo punto di vista è un passo in avanti, poi è ovvio che avremo bisogno di un po’ di tempo per analizzare ciò che è successo”.

Il palleggiatore ha poi proseguito: “Ognuno di noi dovrà assumersi le proprie responsabilità. È doveroso fare i complimenti alla Polonia perché oggi, ancora una volta, ha dimostrato il perché è prima nel World Ranking; hanno tantissime soluzioni, sono stati bravissimi a metterci in difficoltà dall’inizio alla fine e noi invece non siamo stati altrettanto bravi a reagire e ad agire per cambiare l’inerzia di questa partita. Comunque ci prendiamo questo argento e andiamo avanti continuando a lavorare”.