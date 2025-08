Simona Quadarella firma il record europeo degli 800 sl, ma non basta per la medaglia: Ledecky conferma l’egemonia

Finale irreale negli 800 stile libero femminili nei Mondiali 2025 di nuoto in vasca lunga. Nella World Aquatics Championships Arena, ci si aspettava un confronto tra Katie Ledecky e Summer McIntosh, ma l’americana e la canadese hanno dovuto fare i conti con l’inserimento di una Lani Pallister inattesa e su livelli non pronosticabili alla vigilia.

Una prova che si è sviluppata su passi da record del mondo, con trio al comando che ha aperto le acque della piscina asiatica fin dall’inizio. Per Simona Quadarella, meno potente delle atlete menzionate, una gara d’inseguimento che poi si è trasformata in una sfida contro il tempo, ovvero il primato europeo di Rebecca Adlington (8:14.10). La romana, infatti, ai 400 metri ha toccato la piastra in 4:03.44, siglando nei fatti il suo miglior tempo mai nuotato nella distanza (400 sl), al tocco di un’altra gara…

Un dato che fa riflettere sul livello della gara, dal momento che le prime tre in quel frangente sono passate a 4:01 e spiccioli. Non ha potuto far niente l’azzurra, visto il ritmo indiavolato che le tre al comando hanno dato fin dal via. Quadarella girava su passi da 31″ basso per vasca, le prime tre sul 30″ alto e quindi la rimonta non era fisicamente realizzabile.

Alla fine della fiera, in un confronto rusticano, Ledecky è andata a prendersi il settimo titolo mondiale su questa distanza (23ma medaglia d’oro a livello iridato e 30° podio), concludendo col crono di 8:05.32 (record dei campionati e quarta prestazione alltime). Alle sue spalle una strepitosa Pallister al record oceanico di 8:05.98 (sesta prestazione mondiale alltime) e McIntosh in 8:07.29 (ottava prestazione mondiale alltime). A completare il quadro Simona con il nuovo record continentale e italiano di 8:12.81. Chapeau a tutte!