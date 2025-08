Mostruosa Silvia Di Pietro: frantuma il record italiano dopo 11 anni e avanza col 3° tempo nei 50 farfalla!

Una lieta sorpresa nel sesto giorno di batterie in questi Mondiali 2025 di nuoto in corsia. Alla World Aquatics Championships Arena di Singapore, Silvia Di Pietro è parsa immergersi in una sorta di elisir di giovinezza, nuotando in maniera diventa la propria heat dei 50 delfino.

Lei, classe ’93, sta vivendo quest’esperienza nelle vesti di capitana e, dovendo attendere non poco di entrare in gara, si è espressa su livelli che mai si erano potuti apprezzare. La nostra portacolori, infatti, è andata a stampare il terzo crono dell’overall di 25.49, preceduta solo dalla fenomenale americana Gretchen Walsh (25.22) e dall’australiana Alexandria Perkins (25.41).

Un riscontro significativo anche perché rappresenta il nuovo primato nazionale, che Di Pietro già deteneva, ma datato 2014. Il riferimento è agli Europei di Berlino dove Silvia stampò il tempo di 25.78. Il miglioramento, per questo, è stata sensazionale, visti i 29 centesimi che l’azzurra ha tolto al proprio primato.

Si spera che la stessa leggerezza di queste batterie si possa replicare nelle semifinali, per mettere nelle condizioni Di Pietro di competere in una finale mondiale.