Silvia Di Pietro si conferma e lotterà per una medaglia nei 50 farfalla ai Mondiali di nuoto

Silvia Di Pietro centra l’ingresso in finale nei 50 metri farfalla femminili ai Mondiali 2025 di nuoto, in corso a Singapore: l’azzurra conquista una corsia per l’ultimo atto con il sesto crono assoluto in 25″58, facendo leggermente peggio del 25″49 del mattino, che le era valso il record italiano, evitando l’eliminazione per 0″05.

L’azzurra entra in acqua nella seconda semifinale e parte con un tempo di reazione di 0″71, ma riesce a restare nelle prime posizioni per tutta la vasca e tocca in terza posizione, conquistando uno degli otto pass per la finale: davanti a lei la statunitense Gretchen Walsh, col miglior crono complessivo in 25″09, e la sudafricana Erin Gallagher, seconda in 25″39 (terzo tempo assoluto).

Nella prima semifinale avevano ottenuto un riscontro migliore dell’azzurra, invece, la belga Roos Vanotterdijk, prima in 25″32, l’australiana Alexandria Perkins, seconda in 25″52, e l’atleta neutrale di passaporto russo Arina Surkova, terza in 25″54.

Anche le ultime due finaliste arrivano dalla prima semifinale, e sono l’australiana Lily Price, settima assoluta in 25″61, e la tedesca Angelina Kohler, con l’ottavo tempo complessivo in 25″62. Resta fuori per 0″01 la nipponica Mizuki Hirai, quarta nella seconda semifinale alle spalle di Di Pietro in 25″63.