Silvia Di Pietro incredula: “Non avevo aspettative, non immaginavo di potermi giocare una finale”

Silvia Di Pietro ha ottenuto il sesto crono d’ingresso in finale nella specialità dei 50 metri farfalla femminili dei Mondiali 2025 di nuoto: l’italiana, dopo aver stabilito il record nazionale nelle batterie, si è leggermente peggiorata in semifinale, ma ha conquistato il pass per l’ultimo atto, sprizzando di gioia ai microfoni di Rai 2 HD.

L’azzurra esprime tutta la propria soddisfazione: “Come ho detto stamattina, penso di aver preso un po’ la gara perfetta, ero più tranquilla, chiaramente erano delle qualifiche, e qui comunque un 25″5, devo essere contenta. Sono soddisfatta, perché sono entrata in finale, quindi ho un’altra possibilità domani, sono contenta“.

Superate le attese della vigilia: “Io veramente non mi aspettavo niente di particolare, per me è stata la ciliegina sulla torta questo Mondiale, anzi sono molto contenta di aver avuto questa opportunità di gareggiare dopo il Settecolli, in un contesto così importante. Non avevo aspettative, non immaginavo di potermi giocare una finale, quindi sono felicissima“.