Sebastien Ogier fa suo il Rally del Paraguay e ora la classifica generale si fa elettrizzante!

Uno straordinario Sebastien Ogier si è aggiudicato il Rally del Paraguay, decimo e quintultimo appuntamento del Mondiale WRC 2025. Sullo sterrato di Encamacion il pilota francese, leggenda del rally, ha piazzato un successo di pesantezza indicibile per la corsa al titolo. A questo punto la classifica generale si fa ancor più elettrizzante. Elfyn Evans comanda con 198 punti contro i 189 di Sebastien Ogier. Terzo Kalle Rovanpera a braccetto con il britannico, quarto Ott Tanak con 178, mentre è quinto Thierry Neuville a quota 150.

Il Rally sudamericano ha visto, quindi, il trionfo di Sebastien Ogier (Toyota GR Yaris Rally1) che ha chiuso con un margine di vantaggio di 26.2 secondi sul il britannico Elfyn Evans (Toyota GR Yaris Rally1), quindi terzo il belga Thierry Neuville (Hyundai i20) a 27.2. Battaglia quanto mai serrata, con il francese Adrien Fourmaux (Hyundai i20) quarto a 28.5, mentre chiude terzo l’estone Ott Tanak (Hyundai i20) a 30.6. Sesto il finlandese Kalle Rovanpera (Toyota GR Yaris Rally1) a 2:05, davanti al suo connazionale Sami Pajari (Toyota GR Yaris Rally1) a 3:35.

LA GARA

La domenica del Rally del Paraguay ha preso il via con la SS16 Bella Vista 1 di 21.25 chilometri con il successo di Sebastien Ogier che precede Ott Tanak per appena 2 decimi, quindi terzo Thierry Neuville a 1.4 con Kalle Rovanpera quarto a 1.7. Quinto Elfyn Evans a 4.9 mentre Adrien Fourmaux perde 18.9 secondi davvero pesanti. Si è passati poi alla SS17 Misión Jesuítica Trinidad 1 di 18.50 chilometri con Thierry Neuville che svetta con 8 decimi di vantaggio su Adrien Fourmaux, quindi terzo Elfyn Evans a 2.1, quindi quarto Ott Tanak a 2.5 e quinto Sebastien Ogier a 2.9.

La gara è proseguita con la SS18 Bella Vista 2 con la vittoria di Kalle Rovanpera con appena 3 decimi su Sebastien Ogier e 2.0 su Elfyn Evans. Quarto Thierry Neuville a 2.1, quinto Takamoto Katsuta a 4.0, mentre Adrien Fourmaux perde altri 12.3 secondi, con Ott Tanak che ne lascia 11.4 sul terreno. Quindi il Rally del Paraguay si è concluso con la SS19 Misión Jesuítica Trinidad 2[Power Stage] che ha visto il successo di Thierry Neuville per un solo decimo su Kalle Rovanpera e 5 su Ott Tanak. Sebastien Ogier non forza e chiude a 19.9.