Wakeboard, quattro azzurri superano le eliminatorie ed accedono alle finali dei World Games

Va in archivio con un bilancio positivo per l’Italia la seconda giornata di gara del wakeboard ai World Games 2025 di Chengdu. Quest’oggi si sono disputate le batterie di ripescaggio e le semifinali di tutte le specialità presenti nel programma di questa dodicesima edizione dei Giochi Mondiali, manifestazione multisport dedicata alle discipline tipicamente non olimpiche.

Nel cable wakeboard (prevede l’utilizzo di un cavo come traino) Vanessa Tittarelli si è attestata in seconda piazza nella sua semifinale con 57.60 punti dietro solamente alla neerlandese Sanne Meijer, prima con 64.40, ed ha ottenuto così uno dei tre pass a disposizione per la finalissima. Fuori dai giochi invece nella gara maschile Riccardo De Tollis, quinto in semifinale ed escluso dalla lotta per le medaglie.

La selezione azzurra potrà contare su ben due rappresentanti nella finalissima a sei del wakeboard freestyle (in cui gli atleti vengono trainati da una barca ed utilizzano l’onda generata dall’imbarcazione per effettuare salti ed evoluzioni): Giulia Castelli, autrice del miglior score assoluto con 72.78 punti, ed Alice Virag, seconda nella prima batteria di semifinale con 50.44 punti.

Ambizioni importanti verso le finali di domani anche per Massi Piffaretti, che ha dominato la seconda semifinale con 77.33 punti, e sarà uno dei favoriti principali nella competizione maschile di wakeboard freestyle, insieme all’australiano Noah Bollard, il migliore della prima semifinale con 78.89 punti. Eliminati invece ai ripescaggi gli altri italiani, ovvero Paola Miatello e Gianmarco Panaccione nel wake surf e Leo Gatti nel cable wakeboard.