Sci alpino, Stephanie Venier annuncia il ritiro a 31 anni prima della stagione olimpica

Stephanie Venier dice basta e si ritira ufficialmente dall’attività agonistica a 31 anni, proprio alla vigilia della stagione olimpica di Milano Cortina 2026. Il Circo Bianco perde dunque la campionessa mondiale in carica di superG, grande protagonista dell’ultima rassegna iridata di sci alpino andata in scena sulle nevi austriache di Saalbach con un oro individuale e un bronzo nella combinata a coppie.

“Il pensiero di porre fine alla mia carriera non è nuovo, è qualcosa che mi frullava in testa già da un po’. Ma volevo prendermi il tempo necessario per arrivare a una decisione così importante perché, una volta presa, non si può tornare indietro. Negli ultimi mesi non ho trovato in me la forte volontà e determinazione necessarie per praticare uno sport ad alto livello, come invece mi aspetto da me stessa“, spiega la velocista austriaca in conferenza stampa.

“Il mio sogno più grande era vincere una medaglia ai Campionati Mondiali di casa a Saalbach e, con un oro e un bronzo, l’ho più che realizzato. Anche se ci saranno le Olimpiadi, questo mi sembra il momento giusto per concludere la mia carriera agonistica. Guardo indietro a ciò che ho realizzato con grande soddisfazione“, dichiara Venier.

La tirolese classe 1993, alle prese negli ultimi mesi della scorsa stagione con dei problemi al ginocchio, chiude dunque la sua carriera con in bacheca 3 medaglie mondiali (un argento in discesa libera a St.Moritz 2017 oltre al doppio acuto di Saalbach), 3 vittorie e 12 podi complessivi in Coppa del Mondo