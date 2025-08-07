Sci alpino, Lindsey Vonn sarà allenata da Aksel Lund Svindal! Mossa di marketing o agonisticamente sensata?

Colpo di scena nel mondo dello sci alpino. Lindsey Vonn sarà allenata (anche) da Aksel Lund Svindal. Ad annunciarlo è stata la Head, l’azienda che fornisce gli sci alla statunitense, tornata a gareggiare lo scorso inverno dopo cinque anni di assenza. Il mirino è chiaramente puntato sui Giochi olimpici di Milano Cortina 2026.

“Portare Aksel nel mio team è stato un passo naturale e incredibilmente emozionante. Siamo stati a lungo in pista assieme, costruendo un rapporto di fiducia e rispetto reciproco. La sua esperienza, soprattutto in termini di attrezzatura e approccio alle gare, è ineguagliabile. Questo ritorno è volto a superare i propri limiti e a dimostrare che tutto è possibile. Credo che Aksel mi aiuterà in questo ambizioso percorso” ha dichiarato Vonn.

Svindal le ha fatto eco dicendo di “essere rimasto sorpreso dalla chiamata di Lindsey, ma si tratta di un onore. Mi conosce bene, sa come ragiono, se mi ha voluto nel suo team è perché crede in me e quindi non mi avrebbe chiamato se non volesse un contributo concreto. Non vedo l’ora di scoprire cosa potrò fare nei prossimi mesi!”.

La notizia è sensazionale, poiché sancisce l’inizio di una collaborazione tra due fuoriclasse. Entrambi si sono ritirati nel 2019, ma se il norvegese si è dedicato allo sviluppo delle attrezzature da gara, senza disdegnare progetti personali di natura imprenditoriale, l’americana ha inaspettatamente deciso di effettuare il proprio comeback. Un ritorno di successo, poiché è diventata la prima over-40 a issarsi sul podio di una gara di Coppa del Mondo.

Ora, indipendentemente da quelle che possono essere le dichiarazioni ufficiali, è palese come alle fondamenta di questa novità vi sia una mossa di marketing. Gli sponsor sono comuni. Head a parte, ambedue sono legati a Red Bull (dea ex machina di tante operazioni clamorose nello sci alpino).

L’inizio ufficiale della collaborazione Vonn-Svindal è fissato per fine estate, con uno stage di allenamento in Cile. Sarà solo immagine, oppure davvero vi sarà un contributo concreto? Di certo, Lindsey non ha bisogno di mentori e Aksel non è uno sprovveduto. Male, questo rapporto, non può fare né all’uno, né all’altra. Nel frattempo, fa benissimo alla promozione di tutti gli attori coinvolti.