Coppa del Mondo
Sci alpino, Cyprien Sarrazin salta la stagione olimpica
Come riportato da raceskimagazine.it, il transalpino Cyprien Sarrazin ha annunciato al quotidiano sportivo francese “L’Equipe” che salterà la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino e, di conseguenza, le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.
Il francese cercherà di tornare al cancelletto di partenza nella stagione 2026-2027: “Farò di tutto per tornare alle competizioni, ma prenderò tutto il tempo necessario, un passo alla volta, e questo sarà fondamentale. Tutto va bene, soprattutto dal punto di vista neurologico“.
Il transalpino è ancora motivato a tornare in gara: “Vorrei tornare perché sento il fuoco della competizione che arde, farò di tutto per ricominciare al 100%. Dopo la caduta, mi sentivo completamente scollegato tra la parte superiore e quella inferiore del corpo, ma ora sto finalmente ricominciando a ricollegare tutto“.
Il francese è cosciente che il ritorno alle gare sarebbe già di per sé un grande traguardo, e non vuole dunque affrettare i tempi: “Ho una vita normale ed è già un miracolo, ma ora mi piacerebbe tornare a fare mountain bike e a rimettere gli sci ai piedi“.