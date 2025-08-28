Sci alpino, Cyprien Sarrazin salta la stagione olimpica

Come riportato da raceskimagazine.it, il transalpino Cyprien Sarrazin ha annunciato al quotidiano sportivo francese “L’Equipe” che salterà la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino e, di conseguenza, le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Il francese cercherà di tornare al cancelletto di partenza nella stagione 2026-2027: “Farò di tutto per tornare alle competizioni, ma prenderò tutto il tempo necessario, un passo alla volta, e questo sarà fondamentale. Tutto va bene, soprattutto dal punto di vista neurologico“.

Il transalpino è ancora motivato a tornare in gara: “Vorrei tornare perché sento il fuoco della competizione che arde, farò di tutto per ricominciare al 100%. Dopo la caduta, mi sentivo completamente scollegato tra la parte superiore e quella inferiore del corpo, ma ora sto finalmente ricominciando a ricollegare tutto“.

Il francese è cosciente che il ritorno alle gare sarebbe già di per sé un grande traguardo, e non vuole dunque affrettare i tempi: “Ho una vita normale ed è già un miracolo, ma ora mi piacerebbe tornare a fare mountain bike e a rimettere gli sci ai piedi“.