Sara Errani ed Andrea Vavassori concedono il bis agli US Open! Gli azzurri confermano il titolo nel doppio misto!

Cambiano le regole, variano i partecipanti, ma i campioni di doppio misto degli US Open 2025 di tennis sono gli stessi dello scorso anno: gli azzurri Sara Errani ed Andrea Vavassori confermano il titolo superando in finale la coppia numero 3 del seeding, composta dalla polacca Iga Swiatek e dal norvegese Casper Ruud, con lo score di 6-3 5-7 [10-6] dopo un’ora e mezza di gioco.

Nel primo set l’avvio della coppia italiana è dei migliori: nel secondo game arriva il break a trenta che spedisce gli azzurri sul 2-0, poi confermato senza patemi per il 3-0 non pesante. La coppia italiana difende il margine fino al 4-1, poi nel settimo game subisce il controbreak a trenta che porta Swiatek e Ruud ad accorciare fino al 3-4. L’aggancio però non arriva, con gli azzurri che trascinano gli avversari al deciding point nell’ottavo gioco ed operano nuovamente il break. Sul 5-3 la coppia italiana tiene la battuta a quindici e va a chiudere sul 6-3 in mezz’ora.

Nella seconda frazione i servizi sono dominanti per i primi sei game, con la coppia in risposta che nel complesso porta a casa appena 7 punti. Nel settimo gioco, però, gli azzurri vanno sullo 0-30 e poi sul 15-40, operando il break a trenta che vale il 4-3, confermato poco dopo con l’allungo sul 5-3. Nel decimo game Vavassori va a servire per il titolo, ma gli azzurri arrivano al massimo a due punti dal successo, facendosi rimontare dal 30-15 e subendo il controbreak del 5-5. Scampato il pericolo, Swiatek e Ruud ribaltano l’inerzia del set, tengono la battuta, e poi dal 15 pari del dodicesimo game vincono gli ultimi tre punti, riequilibrando il match sul 7-5 dopo 45 minuti.

Nel match tiebreak la coppia italiana parte con una marcia in più e vola subito sul 4-0. Swiatek e Ruud accorciano sul 2-4 e, dopo il cambio di campo, arrivano a -1 sul 4-5, ma Errani e Vavassori ricacciano indietro gli avversari portandosi sul 7-4. Un doppio fallo di Swiatek restituisce il +4 agli azzurri sull’8-4, e, dopo il nuovo cambio di campo, si concretizzano per gli azzurri ben 4 championship point sul 9-5. Il secondo fa calare il sipario sul torneo e consegna per la seconda volta consecutiva il titolo agli azzurri sul 10-6 dopo un quarto d’ora.

Le statistiche sottolineano il grande equilibrio visto in campo, con Swiatek e Ruud che nel complesso vincono un punto in più, 66-65, mettendo a segno un paio di vincenti in più, 27-25, ma concedendo anche più del doppio dei gratuiti, 25-12. Gli azzurri, invece, mettono a segno più ace, 4-2, e contengono il numero dei doppi falli, 2-4, ma fanno meno bene degli avversari sia con la prima, 67%-72%, sia con la seconda, 33%-50%. Poco importa, però, perché l’importante era confermare il titolo, e Sara Errani ed Andrea Vavassori sono riusciti nel loro intento!