Sara Errani e Jasmine Paolini approdano in semifinale a Cincinnati! Sconfitte Stearns/Vondrousova

Missione compiuta per Jasmine Paolini e Sara Errani nel torneo di doppio del WTA1000 di Cincinnati. Sul cemento dell’Ohio, le due campionesse olimpiche si sono imposte col punteggio di 6-4 6-3 in 1 ora e 6 minuti di gioco contro l’americana Peyton Stearns e la ceca Marketa Vondrousova. Una prova di grande consistenza del duo tricolore, che affronterà in semifinale la coppia formata dalla cinese Guo e dalla russa Panova.

Nel primo set le due azzurre vanno vicine al break, costruendosi tre opportunità per strappare il servizio alle rivali. Manca concretezza però nel momento di chiudere in un match in cui Errani mostra sempre di più la tendenza al serve&volley, mentre Paolini lavora da dietro con grande attenzione. La chimica tra loro funziona e porta allo strappo nel decimo game, sfruttando le proprie opportunità e archiviando il primo parziale sul 6-4.

Nel secondo set le azzurre sono abili ad annullare una palla break in apertura, per poi riprendere a tessere la propria tela. Errani si erge ad autorità del doppio e nel sesto gioco c’è il break. Il servizio però non sostiene le nostre portacolori nel gioco successivo e c’è il contro-break. Brave però la toscana e la romagnola a trovare le soluzioni in risposta, andando nuovamente avanti di un break e a chiudere sul 6-3.

Leggendo le statistiche, Errani e Paolini hanno concluso col 70% di prime di servizio in campo, con cui hanno ottenuto l’84% dei punti, mentre con la seconda il 44%.