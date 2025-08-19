Sara Errani e Andrea Vavassori convinti: “Siamo una coppia che si conosce benissimo, è la nostra forza in questi US Open”

E la prima giornata è andata. Sara Errani e Andrea Vavassori hanno superato il day-1 del nuovo format del doppio misto agli US Open 2025 con autorevolezza. Una due-giorni in cui 16 coppie si giocheranno il titolo dell’ultimo Slam del 2025, proponendo una formula diversa per attirare un bacino d’utenza più ampio.

Tanti tennisti e tenniste al top nel singolare sono state impegnati, proponendosi in questa particolare kermesse prima del Major vero e proprio, per singolari e doppi, dal 24 agosto. Errani e Vavassori si sono trovati a giocare i primis contro la coppia formata dall’americano Taylor Fritz e dalla kazaka Elena Rybakina, prevalendo col punteggio di 4-2 4-2, e poi contro Rublev/Muchova spuntandola per 4-1 5-4 (4).

Come si può notare, sistema di punteggio in stile “Next Gen” per velocizzare il susseguirsi delle partite. Azzurri, detentori del titolo, in semifinale. “Match complicatissimo, Rublev mi puntava e io avevo 200 pulsazioni perché avevo paura che mi prendesse. Alla fine, sono riuscita a gestire la cosa a rete abbastanza bene. È stato un secondo set molto spettacolare e molto bello. Siamo felicissimi e abbiamo fatto due buonissime partite e andiamo avanti“, ha dichiarato Errani ai microfoni di SuperTennis.

“Già il fatto di essere qui, visto il cambiamento di format, non era scontato. Sapevamo che la prima partita sarebbe stata la più difficile perché avevamo due singolaristi molto forti, però abbiamo dimostrato quanto sia importante il fatto di giocare insieme da tempo. Siamo una coppia molto affiatata che si conosce benissimo. Anche la seconda partita è stata difficile, in particolare il secondo parziale. Come ha detto Sara, è stato un match spettacolare ed è stata una bellissima vetrina per il doppio misto“, ha aggiunto Vavassori.