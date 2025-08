Sara Curtis stecca la sua gara: inattesa eliminazione in semifinale nei 50 sl ai Mondiali

Un esito amaro per Sara Curtis nelle semifinali dei 50 stile libero donne dei Mondiali 2025 di nuoto tra le corsie. Nella World Aquatics Championships Arena di Singapore, ci si aspettava qualcosa di grande dalla ragazza di Savigliano, ma le cose non sono andate come ci si aspettava.

Al mattino, la classe 2006 del Bel Paese aveva firmato il nuovo record italiano di 24.41, esprimendosi in maniera molto convincente nella partenza e nella progressione. Si pensava che, nel penultimo atto, ci sarebbe stato un ulteriore miglioramento. Curtis, invece, ha peggiorato di 0.07 rispetto alle batterie e, per una questione di centesimi è rimasta esclusa dalla finale di domani.

Il 24.48 ha portato a un’eliminazione cocente, a 0.03 dall’ultimo tempo utile di ingresso nell’atto conclusivo di domani della belga Florine Gaspard (24.45). Cosa è mancato? Dopo un ottimo start, Curtis non è riuscita a tenere il ritmo nel secondo 25 metri, venendo un po’ inghiottita dal resto della vasca e probabilmente irrigidendosi per questo.

Alla fine della fiera, le altre si sono espresse su livelli decisamente alti, come certificato dal 24.19 della polacca Katarzyna Wasick, a precedere l’olandese Milou van Wijk (24.29) e la coppia formata dall’americana Gretchen Walsh e dall’australiana Meg Harris sullo stesso tempo di 24.31.