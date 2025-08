Sara Curtis consapevole: “Qualcosa ancora manca. Devo lavorare a testa bassa”

Sara Curtis ha chiuso all’ottavo ed ultimo posto la finale dei 100 metri stile libero femminili ai Mondiali senior 2025 di nuoto a Singapore: l’azzurra ha provato a sorprendere dalla corsia 1, passando seconda ai 50 metri, scivolando poi nelle retrovie nella seconda vasca. L’italiana ha poi parlato ai microfoni di Rai Sport HD.

L’azzurra è comunque soddisfatta di quanto fatto: “In ogni caso è stato un successo per me arrivare qui, i 100 stile libero quest’anno sono stati lunghi ed impegnativi, ci ho messo un anno e mezzo per scendere sotto i 54″, comunque sono contenta così, mi ero ripromessa di arrivare morta e lo sono, quindi sicuramente qualcosa manca, ma continuo a lavorarci su e va bene così“.

La consapevolezza dei propri mezzi e degli attuali limiti: “La medaglia non era impossibile comunque, però qualcosa non c’era e bisogna accettarlo, fa parte della crescita, adesso continuo a lavorare a testa bassa per raggiungere quel podio. Viverla in corsia 1 sicuramente è stato meglio che viverla dagli spalti“.

La complessità di una finale iridata: “Ho utilizzato tutte le mie energie, anche mentali perché non è stato facile, voglio ringraziare tutti quelli che mi sono stati vicini, mi hanno scritto un sacco di messaggi, mi ha fatto molto piacere, è un sogno che si realizza per me, sono in finale qui oggi, quindi sono contenta così. Prima della gara comunque un po’ di tensione c’era, però l’ho vissuta al meglio che potevo“.