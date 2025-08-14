World Games
Sambo: ai World Games 2025 è vento dell’Est Europa. Difalco eliminato nei quarti
Si è concluso il cammino, durato due giorni, del sambo ai World Games 2025. Assegnata quest’oggi l’altra metà delle 18 medaglie in palio, equamente suddivise tra donne e uomini. Anche per via di una certa sfortuna nel sorteggio, niente va in mano all’Italia, che presentava il solo Dario Difalco.
Un solo italiano al via, precisamente nei -64 kg. Difalco, però, è stato sconfitto in maniera netta, subendo una total victory per 0-4 dal russo, qui presente come neutrale, Sheikh-Mansur Khabibulaev, già 6 volte campione mondiale e in grado di imporsi anche in questa occasione sul kazako Maratbek Rakhmetollin. Di bronzo l’ucraino Oleksandr Voropaiev.
Nell’altra categoria maschile odierna, i -98 kg, l’oro è andato all’armeno Arman Avanesyan nei confronti del classificato come neutrale Magomed Gasanov: 3-2 il punteggio finale. Bronzo al camerunense Seidou Mouluh. Nella competizione a squadre, invece, la vittoria è stata dell’Ucraina per 2-0 sul Kazakistan; terzo l’Uzbekistan.
Per quanto riguarda il femminile, nei -54 kg ha prevalso l’uzbeka Gulsevar Urakova per 3-1 ai punti nei confronti della venezuelana Luisaigna Campos; bronzo in casa Kirghizistan per Akak Uson Kyzy. Nei -80 kg si è presa il gradino più alto del podio la kazaka Ulbossyn Adilova sull’uzbeka Mavluda Abdullaeva (4-0, total victory); terza la filippina Aislinn Agnes Yap. Nella gara a squadre Uzbekistan vittorioso l’Uzbekistan per 2-0 sul Kazakistan, bronzo all’Ucraina.