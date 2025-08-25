Rugby, il Sudafrica si riavvicina agli All Blacks in testa al ranking mondiale

La seconda giornata della Rugby Championship si è chiusa col botto, con l’Argentina che ha battuto la Nuova Zelanda, mentre pur soffrendo il Sudafrica ha vendicato il ko all’esordio contro l’Australia. Due risultati che non intaccano il primo posto nel ranking mondiale, ma cambia il podio della palla ovale.

Il secondo fine settimana della The Rugby Championship 2025 vede la Nuova Zelanda mantenere la vetta, ma crollando a 90,72 punti, mentre alle sue spalle sale il Sudafrica, che battendo i Wallabies è secondo con 90,01 punti.

Scivola di nuovo, dunque, al terzo posto l’Irlanda, ferma a 89,83 punti ma che potrà molto probabilmente risalire già dal prossimo turno della Championship. Quarta resta la Francia, con 87.82 punti che precede l’Inghilterra, con i britannici quinti con 87.74 punti. L’Australia si conferma in sesta posizione ma cala a 84,85 punti, mentre si riavvicina molto l’Argentina, in settima posizione con 83,40 punti, e la Scozia, che resta all’ottavo posto con 81,57 punti.

La squadra isolana delle Fiji, si conferma al nono posto con 80.50 punti, davanti a un’Italia che mantiene saldo il decimo posto con 77.77 punti, senza variazioni di punteggio. Cambia il ranking anche fuori dalla top 10: la Georgia resta undicesima, il Galles è alla dodicesima posizione, mentre il Giappone scavalca le Samoa, con la top 15 chiusa dalla Spagna.

World Rugby Ranking – aggiornato al 25 agosto 2025

Nuova Zelanda – 90.72

Sudafrica – 90.01

Irlanda – 89.83

Francia – 87.82

Inghilterra – 87.74

Australia – 84.85

Argentina – 83.40

Scozia – 81.37

Fiji – 80.50

Italia – 77.77

Georgia – 74.69

Galles – 74.05

Giappone – 72.29

Samoa – 71.08

Spagna – 69.12

Uruguay – 67.52

Tonga – 66.87

Usa – 66.68

Portogallo – 66.44

Cile – 63.83