Rugby femminile: l’Italia sfida il Giappone nell’ultima amichevole pre-Mondiali

L’Italia femminile di Fabio Roselli scenderà in campo domani, sabato 9 agosto, alle ore 19.30 allo Stadio San Michele di Calvisano per l’ultimo test match di preparazione alla Rugby World Cup che – per le azzurre – prenderà il via il prossimo 23 agosto in Inghilterra. Un’amichevole molto interessante contro un formazione in crescita e che può dare indicazioni importanti al ct azzurro in vista dell’appuntamento iridato.

L’Italia ha vinto la prima amichevole estiva contro la Scozia e vuole confermarsi contro il Giappone per dimostrare che l’ambizione di puntare non solo a superare la prima fase della RWC 2025, ma di aver messo nel mirino un posto in semifinale non sia folle. E sicuramente le qualità individuali non mancano, con le azzurre che hanno nelle proprie fila diverse giocatrici di livello mondiale e che possono fare la differenza in una competizione dura come quella iridata.

In vista della sfida contro il Giappone, coach Fabio Roselli ha selezionato una formazione che bilancia esperienza e novità, puntando su un mix solido e dinamico. La prima linea sarà composta da Turani, Gurioli e Maris, seguite dalla seconda linea Fedrighi-Tounesi, con quest’ultima che festeggerà il suo cinquantesimo cap in maglia azzurra. La terza linea vedrà protagoniste Veronese, Ranuccini e la capitana Elisa Giordano. In mediana agirà la collaudata coppia Stefan-Madia, mentre il centro sarà affidato alla veterana Beatrice Rigoni e all’esordiente Giada Corradini, classe 2002. Le ali saranno D’Incà e Buso, con Francesca Granzotto confermata estremo per la seconda volta consecutiva.

Pronta a dare il proprio contributo dalla panchina anche una seconda linea di qualità, con Vecchini, Stecca, Seye, Frangipani, Locatelli, Bitonci, Stevanin e Capomaggi a disposizione. Con una formazione solida e ben strutturata, l’Italia si prepara ad affrontare il Giappone con l’obiettivo di confermare la propria crescita e dare spazio a nuove protagoniste del rugby femminile.