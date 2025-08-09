Rugby femminile: l’Italia convince e batte nettamente il Giappone

Si è appena concluso allo Stadio San Michele di Calvisano l’ultimo test match di preparazione alla Rugby World Cup per l’Italia femminile, con le azzurre che esordiranno il prossimo 23 agosto in Inghilterra. Avversario di giornata il Giappone, un team giovane e in crescita e che era un ottimo test di prova per la squadra di Fabio Roselli.

E parte subito benissimo il match per l’Italia e, ancora una volta, protagonista è Alyssa D’Incà, che prima accelera, poi rompe facilmente un placcaggio e può schiacciare tra i pali per il 7-0 iniziale. Reagisce il Giappone, che conquista due touche sui 5 metri, ma regge l’Italia con la difesa. Poca Italia sin qui, se si esclude la meta di D’Incà.

Insiste la formazione nipponica, soffrono le azzurre, ma ancora una volta è una fiammata di Alyssia D’Incà a svoltare il match, con l’ala che corre, libera Francesca Granzotto che va fino in fondo per il 12-0. Ora spinge la squadra di Roselli e al 34’ arriva la terza meta con Laura Gurioli per il 19-0. A tempo praticamente scaduto arriva la prima marcatura giapponese, con Sakurako Hatada che firma il 19-5 con cui si va al riposo.

Dopo un buon avvio di ripresa giapponese, che però non si concretizza, arriva la quarta meta azzurra al 50’ con Valeria Fedrighi che sfonda per il 26-5. Immediata la risposta nipponica con la meta di Asuka Kuge per il 26-10.

Si lotta a lungo in campo, da un lato e dall’altro del campo e alla fine al 66’ è Emanuela Stecca a schiacciare per il 33-10. Tre minuti dopo, però, ancora una volta l’Italia concede troppo e arriva la meta di Kotomi Taniguchi per il 33-15. Ci prova a trovare la quarta meta il Giappone, ma Isabella Locatelli strappa l’ovale e nulla di fatto e match che si chiude.