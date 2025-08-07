Rugby femminile, la Coppa del Mondo in chiaro sulla Rai

La Rugby World Cup Femminile 2025 sarà un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di rugby e non solo. Grazie all’accordo siglato tra la Federazione Italiana Rugby e la Rai, tutte le partite della Nazionale Italiana Femminile – insieme a gara inaugurale, quarti di finale, semifinali e finale – saranno trasmesse in diretta e in chiaro. Un’opportunità preziosa per amplificare la visibilità del rugby femminile nel nostro Paese e per permettere a milioni di telespettatori di seguire da vicino il percorso delle Azzurre in una delle competizioni più importanti a livello internazionale.

Questo accordo rappresenta la naturale prosecuzione di un percorso già avviato con successo: anche l’edizione 2021 (giocata nel 2022) era stata trasmessa sulle reti Rai, così come le sfide dell’Italia nel Guinness Women’s Six Nations 2025. La Rai si conferma quindi partner strategico per la promozione del rugby femminile, contribuendo alla crescita di una disciplina sempre più seguita e apprezzata. Il debutto delle Azzurre è previsto per sabato 23 agosto contro la Francia al Sandy Park di Exeter, e ogni sfida della Nazionale sarà disponibile gratuitamente su Rai Sport e RaiPlay.

Il Presidente della FIR, Andrea Duodo, ha espresso grande soddisfazione per l’accordo: “Poter contare sul Servizio Pubblico per la trasmissione della Coppa del Mondo è motivo d’orgoglio. Questo connubio porta il grande rugby internazionale nelle case degli italiani, alzando gli standard e rendendo lo sport accessibile a un pubblico più ampio”. Duodo ha sottolineato l’importanza di questo evento per ispirare nuove generazioni di tifosi e atlete, in un’edizione che si preannuncia già da record in termini di partecipazione e visibilità.

La Coppa del Mondo Femminile 2025 si svolgerà in Inghilterra dal 22 agosto al 27 settembre, coinvolgendo per la prima volta 16 squadre. L’Italia è inserita nella Pool D con Francia, Sudafrica e Brasile: un girone impegnativo ma alla portata, in cui le Azzurre cercheranno di conquistare un posto tra le migliori. Con la visibilità garantita dalla Rai, la passione per il rugby femminile potrà finalmente raggiungere un pubblico sempre più ampio e variegato, contribuendo a scrivere una nuova pagina della storia sportiva italiana.

Il calendario delle gare trasmesse in chiaro sulle reti Rai

Venerdì 22 agosto, ore 20:30 – in diretta su Rai Sport/Raiplay

Inghilterra v Stati Uniti d’America

Sabato 23 agosto, ore 21:15 – in diretta su Rai Sport/Raiplay

Francia v Italia

Domenica 31 agosto, ore 16:30 – in diretta su Rai Sport/Raiplay

Italia v Sudafrica

Domenica 7 settembre, ore 15:00 – in diretta su Rai Sport/Raiplay

Italia v Brasile

Sabato 13 o domenica 14 settembre – orario TBD – in diretta su Raisport/Raiplay

Quarto di Finale RWC

Venerdì 19 settembre, ore 20:00 – in diretta su Raisport/Raiplay

Semifinale 1 RWC

Sabato 20 settembre, ore 16:30 – in diretta su Raisport/Raiplay

Semifinale 2 RWC

Sabato 27 settembre – ore 17:00 – in diretta su Raisport/Raiplay

Finale RWC