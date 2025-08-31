Rugby femminile, Italia eliminata dalla Coppa del Mondo: il Sudafrica si impone per 24-29

L’Italia esce nella prima fase della Coppa del Mondo 2025 di rugby femminile: nella seconda giornata della Pool D le azzurre del CT Fabio Roselli vengono battute dal Sudafrica al Community Stadium di York, in Inghilterra, con lo score di 24-29. Le africane restano da sole in vetta alla classifica con 10 punti, mentre le azzurre salutano la rassegna iridata, avendo racimolato finora soltanto i due punti odierni. L’eliminazione dell’Italia verrà sancita aritmeticamente con la vittoria della Francia sul Brasile: le transalpine, in vantaggio per 53-0 a fine primo tempo, saliranno a quota 9 e saranno a loro volta irraggiungibili per le azzurre.

Nel primo tempo l’Italia si trova si da subito ad inseguire: al 2′ il Sudafrica passa già a condurre con la meta non trasformata di Hele, ma al 20′ arriva anche la marcatura di Roos, convertita da Byrhandre, che vale lo 0-12. Le azzurre si scuotono e muovono il punteggio con la meta non trasformata di Ostuni Minuzzi al 24′, ma il Sudafrica replica con la segnatura di Malinga al 28′ per il 5-17. Al 34′ però va in meta Vecchini, Sillari converte e lo score al riposo recita 12-17 per il Sudafrica.

In avvio di ripresa l’Italia pareggia subito i conti con la meta di Sgorbini al 47′, che vale l’aggancio sul 17-17, ma le africane replicano immediatamente con la segnatura di Solontsi al 55′, trasformata da Byrhandre, che porta lo score sul 17-24. L’Italia non demorde e trova nuovamente la parità, grazie alla meta di Seye al 68′, convertita da Rigoni, che riequilibra lo score sul 24-24, ma ancora una volta il Sudafrica ha la forza per riportarsi in vantaggio, con la segnatura di Mcatshulwa, che al 74′ sancisce il definitivo 24-29, spedendo ai quarti il Sudafrica e rimandando a casa le azzurre.

La sconfitta ha ripercussioni anche nel ranking mondiale, con le azzurre che perdono ben 3.58 punti, scendono da quota 75.96 a 72.37, scivolano dall’ottavo al nono posto, venendo scavalcate dagli Stati Uniti, e vedono avvicinarsi proprio il Sudafrica, che con la vittoria odierna si porta da 68.04 a 71.62, salendo dal dodicesimo al decimo posto, a 0.75 dall’Italia.