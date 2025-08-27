Rublev su Medvedev: “È la sua vita, solo lui sa cosa sta succedendo”

La clamorosa contestazione che ha coinvolto il russo Daniil Medvedev nell’incontro di primo turno dello US Open 2025, match perso contro il francese Benjamin Bonzi, ha fatto il giro del mondo. Il connazionale Andrey Rublev si è soffermato sulla vicenda nelle dichiarazioni rilasciate a Tennis.com.

Sull’impossibilità di poter giudicare il connazionale: “Non sono l’esempio migliore per dire qualcosa, perché il modo in cui mi comporto spesso non è un buon esempio. Come posso giudicare qualcuno se a volte mi comporto allo stesso modo? E come posso giudicare qualcuno che è stato numero uno al mondo e campione Slam?”

Sull’intenzione di aiutare Medvedev: “È la sua vita. Se vuole cambiare e ha bisogno di aiuto, ha me, ha molti altri amici. Ha una famiglia che lo aiuterà… Questa è la sua vita, e queste sono le decisioni che deve prendere. Ovviamente, è un ragazzo molto simpatico e super divertente. Il resto è suo. Solo lui sa cosa sta succedendo”

Sul suo atteggiamento: “Sto cercando di cambiare, ma non perché voglio cambiare il mio comportamento. Voglio solo essere felice e godermi la vita. Non lo faccio perché voglio comportarmi bene, o male, o altro… Voglio solo sentirmi bene con me stesso e godermi ogni giorno. Ecco perché sto cercando di cambiare“.