Roma, Bologna e Fiorentina scoprono le avversarie tra Europa e Conference League: l’esito dei sorteggi

Si è svolto il sorteggio dell’Europa League, la seconda competizione calcistica continentale per importanza. Sarà la seconda edizione del nuovo format che prevede un girone unico, ogni squadra disputerà otto partite e si stilerà una classifica combinata: le prime otto accederanno direttamente agli ottavi di finale, mentre le formazioni tra il nono e il ventiquattresimo posto disputeranno un playoff. L’Italia parteciperà alla manifestazione con la Roma e il Bologna.

La Roma affronterà i francesi del Lille e gli scozzesi del Rangers Glasgow tra le formazioni di prima fascia, mentre dalla seconda ha pescato i cechi del Viktoria Plzen e gli altri scozzesi del Celtic Glasgow. I giallorossi dovranno stare attenti a due insidie provenienti dalle fasce inferiori: dalla terza i francesi del Nizza, mentre dalla quarta i tedeschi dello Stoccarda. I capitolini incroceranno anche i greci del Panathinaikos e i danesi del Midtjylland, per un cammino che non sarà di così semplice lettura.

La Roma condividerà un avversario con il Bologna: sarà il Celtic Glasgow, che però i rossoblù affronteranno di fronte al proprio pubblico. Durissimi impegni contro gli austriaci del Salisburgo e gli inglesi dell’Aston Villa, da temere gli incroci con i tedeschi del Friburgo e soprattutto con gli spagnoli del Celta Vigo. A completare il quadro delle avversarie del Bologna saranno i norvegesi del Brann, i rumeni del FCSB e gli israeliani del Maccabi Tel Aviv.

Subito dopo è andato in scena il sorteggio della Conference League, la terza competizione europea per importanza. L’Italia sarà rappresentata dalla Fiorentina, che se la dovrà vedere con gli austriaci del Rapid Vienna, gli ucraini della Dinamo Kiev, i tedeschi del Mainz, i greci dell’AEK Atene, il Sigma Olomouc e il Losanna.