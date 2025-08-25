Risveglio amaro per il Team Visma Lease a Bike: rubate diverse biciclette prima della terza tappa della Vuelta

È stato un risveglio amaro quello del Team Visma Lease a Bike. La gioia per il successo conquistato in volata ieri da Jonas Vingegaard sul traguardo di Limone Piemonte, tappa e maglia rossa per il danese, è stata infatti offuscata dalla notizia del furto di diverse biciclette.

Nella notte ignoti hanno scassinato il furgone dei meccanici della formazione olandese e hanno portato via diversi mezzi. Il danno per la squadra è certamente notevole dal punto di vista economico, ma, se possibile, è ancora più importante dal punto di vista logistico-organizzativo. Tra meno di un’ora prende il via la terza tappa della corsa spagnola, la San Maurizio Canavese-Ceres di 134,6 chilometri.

La squadra, nonostante l’improvvisa situazione di criticità, si è subito prodigata per rassicurare appassionati e tifosi sul fatto che i meccanici si sono messi prontamente al lavoro per reperire tutto il materiale necessario per consentire a Jonas Vingegaard e compagni di prendere il via regolarmente.

La polizia ha già aperto un’indagine per cercare di arrivare alla verità nel più breve tempo possibile. La tappa odierna è l’ultima a svolgersi sul territorio italiano. La frazione di domani, la Susa-Voiron prenderà infatti il via dall’Italia per condurre il gruppo verso la Francia.