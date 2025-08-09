Rinviato l’esordio di Errani/Paolini a Cincinnati. Cos’è successo in Ohio e il cambio di avversarie

Quasi improvvisamente, l’esordio di Sara Errani e Jasmine Paolini nel torneo di doppio al WTA 1000 di Cincinnati è stato rinviato. Andiamo a ripercorrere con ordine quanto accaduto nell’ultima ora, perché si è effettivamente verificata una situazione abbastanza caotica.

Errani e Paolini, teste di serie numero 1 in Ohio, avrebbero dovuto affrontare la coppia americana composta da Caroline Dolehide e Sofia Kenin. Nella notte, però, è stata Dolehide a dare forfait, e a quel punto si è creato lo spazio per una coppia alternate.

Dopo una lunga attesa, solo meno di mezz’ora prima del match si è saputo che Errani/Paolini avrebbero giocato con la coppia serbo-russa composta da Olga Danilovic e Anastasia Potapova. Tutto finito? Nemmeno per sogno.

Il match, infatti, è stato fatto sparire dall’ordine di gioco. Il motivo è molto semplice: nel momento in cui queste righe vengono scritte, Potapova sta giocando sul centrale contro Iga Swiatek, ed evidentemente nessun essere umano ha il dono di potersi trovare in due luoghi contemporaneamente. In più, Danilovic sarà impegnata più avanti, su campo diverso, contro Emma Raducanu. E tanto la polacca quanto la britannica non sono nemmeno impegni semplici.

La formulazione attuale dell’ordine di gioco lascia intendere che il rinvio sia direttamente per la giornata di domani, dal momento che sono rimasti in programma cinque incontri di doppio e non è stato inserito alcun “TBC”, l’equivalente di “to be communicated”. Il domani implica che si giochi dopo l’esordio di Paolini in singolare contro la greca Maria Sakkari, per forza di cose.