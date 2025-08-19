Richard Carapaz salta la Vuelta a España: “Punto su Giro di Lombardia e Mondiali”

Richard Carapaz non prenderà parte alla Vuelta di Spagna, che scatterà sabato 23 agosto da Torino. Il corridore ecuadoriano era annunciato alla vigilia della corsa a tappe in terra iberica, ma nelle ultime ore è emerso il suo forfait e dunque non sarà tra i protagonisti che lotteranno per un piazzamento sul podio. Il percorso ricco di salite sembrava congeniale alle sue caratteristiche, ma il Campione Olimpico di Tokyo 2020 non sarà in prima linea nell’annunciata lotta tra Jonas Vingegaard, Joao Almeida, Juan Ayuso, Antonio Tiberi.

L’alfiere della EF Education-EasyPost non corre da più di due mesi, ovvero dal Giro d’Italia concluso in terza posizione dopo aver addirittura accarezzato il sogno di alzare al cielo il Trofeo Senza Fine per la seconda volta in carriera. In una nota diffusa dalla sua squadra si legge che Carapaz avrà tra i prossimi obiettivi le Classiche italiane (in particolar modo il Giro di Lombardia) e il Mondiale in Rwanda. La prova in linea sul durissimo circuito di Kigali è prevista domenica 28 settembre.

Richard Carapaz non si è nascosto: “La prova iridata di quest’anno è molto speciale e credo di avere una grande opportunità: voglio prepararmi nel miglior modo possibile“. La EF Education-EasyPost ha puntualizzato: “Richard ha avuto un problema proprio nel bel mezzo della stagione, ma ora ha ritrovato la sua grinta. Con in testa l’autunno italiano e la maglia iridata, il nostro condor ecuadoriano è pronto a riprendere il volo“.