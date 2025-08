Rally, Sebastien Ogier annuncia: “Adesso il piano è lottare per il titolo mondiale”

Adesso è ufficiale. Sebastien Ogier non si nasconde più e punta senza mezzi termini al nono titolo iridato della carriera, che gli consentirebbe di eguagliare il record del suo connazionale e storico rivale Sebastien Loeb. Il fuoriclasse francese della Toyota, pur avendo disputato solo 6 dei primi 9 eventi stagionali in linea con il suo ruolo attuale di pilota part-time, è pienamente in corsa per la leadership del Mondiale WRC 2025 occupando il secondo posto a pari merito con Ott Tanak a -13 dal leader della generale Elfyn Evans.

“Ora il piano è lottare per il titolo. Il divario di punti che mi separa dalla vetta è piccolo, se consideriamo che ho saltato tre rally. Ho colto 6 podi in 6 rally e il terzo posto in Finlandia è il peggior risultato, dunque non possiamo certo lamentarci. Dobbiamo essere molto contenti di come sia andata, perché ha funzionato tutto bene“, ha confermato Ogier dopo la terza piazza nell’ultimo rally in Finlandia quando mancano cinque tappe alla fine.

“La gente me lo chiedeva già prima di questo weekend e io non ho mai nascosto il fatto che avrei anche corso il Rally del Paraguay. Era già nei miei programmi prima di questa settimana. Ora però è bello essere parte di questa lotta a 4 per il titolo iridato“, le parole del pilota transalpino in vista del prossimo appuntamento in programma a fine agosto in Sudamerica (fonte: Motorsport.com).