Rally, la lotta finale per il titolo inizia in Paraguay. Presente anche Ogier

Inizia dal Paraguay l’ultima decisiva parte del FIA World Rally Championship 2025. Quattro protagonisti si preparano per darsi battaglia, un finale di stagione da non perdere dopo l’avvincente Rally Finlandia del mese scorso.

Elfyn Evans ha approfittato del passaggio a vuoto di Ott Tanak per tornare in cima al campionato. Il britannico di Toyota vanta 176p contro i 173p del teammate Kalle Rovanperä, finalmente a segno in Finlandia per la prima volta in carriera dopo aver dominato la scena dal primo all’ultimo giorno

Terzo posto con all’attivo 163p per la Hyundai del già citato Tanak e la Toyota di Sébastien Ogier. Occhi puntati sull’ultimo citato che ha confermato che correrà tutte le restanti competizioni con il chiaro intento di segnare la storia e vincere il nono titolo in carriera. Il nativo di Gap, assente in tre eventi quest’anno, è ancora pienamente in lotta per imporsi sui rivali, il transalpino non è mai uscito dalla Top3 quest’anno nelle prove disputate (3 vittorie totali).

Ogier diventa un cliente scomodo per Evans che da qualche settimana sta fronteggiando anche il ritorno di Rovanperä. Il 24enne sta ritrovando il feeling giusto dopo un periodo abbastanza complicato, il finnico ha tutte le carte in regola per tornare a controllare la scena come fatto nelle stagioni 2023 e 2024.

Le Toyota GR Yaris Rally1 e le Hyundai i20 N Rally1 si contendono quindi il successo in un sfida inedita come il Rally Paraguay che per la prima volta sarà protagonista nel FIA WRC. L’evento che prende origine dal ‘Rally Trans Itapúa’ si articolerà in 19 speciali, il day-1 (venerdì) prevederà quatto segmenti da ripetere due volte.