Rally del Paraguay, Kalle Rovanpera in testa dopo otto speciali, subito dietro Fourmaux

È terminata poco fa la prima giornata del Rally del Paraguay, quintultimo appuntamento del Mondiale WRC 2025. Dopo lo shakedown di ieri, conquistato da Kalle Rovanpera, si sono oggi tenute le prime otto speciali e si è iniziato a fare davvero sul serio sullo sterrato di Encamacion. La prima tappa è stata conquistata nuovamente dalla Toyota di Kalle Rovanpera.

Il finlandese è riuscito ad anticipare il francese Sebastien Ogier (Toyota) ed il suo connazionale Sami Pajari (Toyota). Tutto ribaltato nel corso della SS2, vinta dalla Hyundai di Adrien Fourmaux, seguito dall’estone Ott Tanak (Hyundai) e dal solito Rovanpera. Doppietta francese, invece, nella speciale numero 3 di Yerbateras (30 km) con la Toyota di Ogier che ha anticipato la Hyundai di Fourmaux.

Prime due posizioni ribaltate nella breve SS4 dell’Autodromo (2.5 km), conquistata da Fourmaux davanti al connazionale Ogier. Quest’ultimo si è poi imposto nella tappa cinque, seguito dal giapponese Takamoto Katsuta (Toyota) e dal solito Fourmaux. Per un vincitore diverso bisogna aspettare la SS6, vinta dalla Hyundai di Ott Tanak davanti al belga Thierry Neuville (Hyundai) e a Katsuta.

Sebastien Ogier ha poi fatto doppietta con le vittorie delle speciali numero sette e numero otto. Al termine della prima giornata, Kalle Rovanpera è il leader dell’overall, seguito a +07.1 da Adrein Fourmaux e a +07.6 da Ott Tanak.