Rafal Majka: “Volevo ritirarmi quando ero ancora al massimo livello. Pogacar è una persona normale, ma in bici è un killer”

In questi giorni è impegnato nel Giro di Polonia con la sua UAE Team Emirates-XRG. Rafal Majka sta vivendo le ultime corse di una lunga ed onorata carriera. Il corridore polacco ha infatti deciso che a fine stagione appenderà definitivamente la bicicletta al chiodo, confermando così la scelta di ritirarsi dall’agonismo. L’esperto corridore, poco prima della partenza della corsa di casa, si è soffermato sui motivi della sua scelta e ha svelato un retroscena su Tadej Pogacar in un’intervista concessa a Cyclingnews.

Sulla scelta di ritirarsi a fine 2025: “Volevo smettere quando ero ancora al massimo livello. Dopo il Giro ho pensato di poter fare ancora un altro anno, ma è importante anche stare con la famiglia dopo tanti anni vissuti con la valigia. Volevo anche finire indossando la maglia di campione nazionale polacco, quindi sono davvero felice di correre qui al Giro di Polonia”.

“Ho appena fatto il Giro d’Austria e sono arrivato terzo in classifica generale, e questo nonostante lavorassi per il leader della classifica generale e vincitore finale Del Toro, ma poi vedi che i bambini crescono e non sei mai a casa. Questa è la mia decisione, perché voglio godermi di più le cose e andare in bicicletta senza dover lavorare“.

Su Tadej Pogačar, fenomeno con cui ha condiviso le ultime cinque stagioni: “È una persona normale e passo molto tempo con lui in camera d’albergo, ma quando è in bicicletta è un vero e proprio killer. Finire con lui al Lombardia sarà davvero bello. È bello lavorare per il miglior corridore del mondo È più facile per la mia testa e mi sono goduto di più questi ultimi cinque anni. Quando sono stato leader di una squadra, ovviamente, mi sono divertito, ma quando si è più grandi ci si dice: ‘Sì, forse è meglio fare il gregario‘”.