Quarta sfida in tre mesi tra Sinner e Alcaraz. Precedenti favorevoli allo spagnolo, ma il n.1 ha mutato l’inerzia a Wimbledon

Sinner-Alcaraz, atto XIV: la finale di Cincinnati, infatti, limitatamente al circuito maggiore, sarà il 14° incrocio tra i due, con lo spagnolo in vantaggio per 8-5 nei precedenti, soprattutto grazi ad una striscia di 5 successi consecutivi negli scontri diretti, ottenuti tra il 2024 e la prima metà del 2025.

La striscia dello spagnolo, però, si è interrotta proprio a Wimbledon, dove in finale a spuntarla è stato l’azzurro, che aveva solo sfiorato la vittoria al Roland Garros, vedendosi annullare tre match point da Alcaraz, ed a Roma, quando al rientro dalla sospensione per il caso Clostebol, giocò alla pari soltanto per un set con l’iberico.

Da Roma a Cincinnati, nell’arco di tre mesi esatti, dal 18 maggio al 18 agosto, passando per il Roland Garros e Wimbledon, dunque, i due si ritroveranno per la quarta volta ad affrontarsi in questo 2025, sempre in finale, o in un Masters 1000 o in uno Slam: lo spagnolo è in vantaggio per 2-1 in stagione, Sinner vuole pareggiare i conti.

PRECEDENTI SINNER-ALCARAZ (5-8)

2025 Jannik Sinner Wimbledon Final Outdoor Grass 46 64 64 64

2025 Carlos Alcaraz Roland Garros Final Outdoor Clay 46 67(4) 64 76(3) 76(2)

2025 Carlos Alcaraz ATP Masters 1000 Rome Final Outdoor Clay 76(5) 61

2024 Carlos Alcaraz Beijing Final Outdoor Hard 67(6) 64 76(3)

2024 Carlos Alcaraz Roland Garros Semifinal Outdoor Clay 26 63 36 64 63

2024 Carlos Alcaraz ATP Masters 1000 Indian Wells Semifinal Outdoor Hard 16 63 62

2023 Jannik Sinner Beijing Semifinal Outdoor Hard 76(4) 61

2023 Jannik Sinner ATP Masters 1000 Miami Semifinal Outdoor Hard 67(4) 64 62

2023 Carlos Alcaraz ATP Masters 1000 Indian Wells Semifinal Outdoor Hard 76(4) 63

2022 Carlos Alcaraz US Open Quarterfinal Outdoor Hard 63 67(7) 67(0) 75 63

2022 Jannik Sinner Umag Final Outdoor Clay 67(5) 61 61

2022 Jannik Sinner Wimbledon Round of 16 Outdoor Grass 61 64 67(8) 63

2021 Carlos Alcaraz ATP Masters 1000 Paris Round of 32 Indoor Hard 76(1) 75