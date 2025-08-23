Quanti soldi può guadagnare Jannik Sinner agli US Open? Il montepremi turno per turno

Jannik Sinner si presenterà con grandi ambizioni agli US Open, ultimo Slam della stagione che andrà in scena sul cemento statunitense di Flushing Meadows da domenica 24 agosto. Il numero 1 del mondo cercherà di difendere il titolo conquistato lo scorso anno a New York e punterà a mettere le mani sul terzo Slam della stagione dopo aver già fatto festa agli Australian Open e a Wimbledon. Il fuoriclasse altoatesino si è ritirato durante la finale del Masters 1000 di Cincinnati a causa di un virus.

Una cosa è certa: il 24enne non incrocerà Alcaraz prima dell’eventuale atto conclusivo, ma gli ostacoli lungo il cammino potrebbero essere diversi e servirà esprimere un livello di gioco importante per farsi strada sul suolo americano. Ricordiamo che l’entità della sua cambiale sarà di 2.000 punti, dunque non perderà punti nel ranking ATP soltanto se alzerà al cielo il trofeo. Per rimanere numero 1 del mondo dovrà fare più strada di Alcaraz in questo torneo.

Quanti soldi può guadagnare Jannik Sinner a Wimbledon? Scopriamo le cifre turno per turno: la semplice partecipazione allo Slam garantisce 110.000 dollari (circa 94.400 euro), la qualificazione al secondo turno assicura 154.000 dollari, l’approdo al terzo turno viene supportato da un assegno dell’importo pari a 237.000 dollari, l’accesso agli ottavi di finale viene premiato con 400.000 dollari, l’ingresso ai quarti di finale garantisce 660.000 dollari, giocare la semifinale permette di portarsi a casa 1,26 milioni di dollaru, il finalista perdente si consolerà con 2,5 milioni di dollari, il vincitore festeggerà con 5 milioni di dollari.

QUANDI SOLDI PUÒ GUADAGNARE JANNIK SINNER AGLI US OPEN

Primo turno: 110.000 dollari (94.400 euro)

Secondo turno: 154.000 dollari (circa 132.2000 euro)

Terzo turno: 237.000 dollari (circa 203.500 euro)

Ottavi di finale: 400.000 dollari (circa 343.400 euro)

Quarti di finale: 660.000 dollari (circa 566.600 euro)

Semifinale: 1,26 milioni di dollari (circa 1,082 milioni di euro)

Finale: 2,5 milioni di dollari (circa 2,146 milioni di euro)

Vincitore: 5 milioni di dollari (circa 4,292 milioni di euro)