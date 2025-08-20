Quanti soldi guadagnano Sinner e Alcaraz nel 2025? La classifica dei premi e il possibile sorpasso agli US Open

Carlos Alcaraz precede Jannik Sinner nella classifica dei guadagni derivanti dall’attività agonistica per quanto riguarda la stagione in corso. Il prize money ranking è la graduatoria che somma gli emolumenti provenienti dai risultati conseguiti nei vari tornei: più si fa strada nelle varie competizioni e più le somme garantite dagli organizzatori sono elevate. Lo spagnolo ha messo da parte 10,1 milioni di dollari statunitensi (circa 8,65 milioni di euro), mentre il fuoriclasse altoatesino si è fermato a quota 9,03 milioni di dollari (circa 7,74 milioni di euro).

In sostanza i due grandi rivali sono separati da un milione di euro, frutto anche della squalifica di tre mesi che il tennista italiano ha dovuto scontare tra febbraio e maggio. Se l’azzurro non si fosse dovuto fermare, avrebbe partecipato a più tornei e dunque la situazione in questa speciale classifica sarebbe ben diversa (come nel ranking ATP, dove il nostro portacolori è numero 1 del mondo ma ora rischia di subire il sorpasso da parte dell’avversario). Nel conto corrente di Jannik Sinner pesano i 3,5 milioni di dollari australiani conseguiti agli Australian Open, i 3 milioni di sterline per il trionfo a Wimbledon e gli 1,275 milioni di euro meritati per la finale al Roland Garros.

Lo scenario potrebbe cambiare in maniera importante in occasione degli US Open, ultimo Slam della stagione che scatterà domenica 24 agosto sul cemento di Flushing Meadows a New York. Il montepremi in terra americana sarà infatti sontuoso: 5 milioni di dollari per il vincitore, 2,5 milioni per il finalista perdente, 1,26 milioni per i semifinalisti, 660.000 dollari per chi raggiunge i quarti, 400.000 dollari per gli ottavi di finale. Jannik Sinner avrà la possibilità di operare il sorpasso in vetta alla classifica dei guadagni e di conservare lo status di numero 1 del mondo.

PRIZE MONEY RANKING TENNIS (al 20 agosto 2025)

1. Carlos Alcaraz (Spagna) 10,1 milioni di dollari

2. Jannik Sinner (Italia) 9,03 milioni di dollari

3. Alexander Zverev (Germania) 4,19 milioni di dollari

4. Ben Shelton (USA) 3,77 milioni di dollari

5. Taylor Fritz (USA) 3,64 milioni di dollari

6. Novak Djokovic (Serbia) 3,4 milioni di dollari

7. Jack Draper (Gran Bretagna) 3,26 milioni di dollari

8. Alex de Minaur (Australia) 3,05 milioni di dollari

9. Casper Ruud (Norvegia) 2,7 milioni di dollari

10. Lorenzo Musetti (Italia) 2,65 milioni di dollari