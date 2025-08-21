Quanti soldi guadagnano Errani/Vavassori con la vittoria agli US Open? Montepremi da favola nel doppio misto

Sara Errani e Andrea Vavassori hanno vinto il torneo di doppio misto agli US Open 2025, conquistando così in coppia il terzo Slam dopo l’apoteosi dello scorso anno proprio a Flushing Meadows e l’affermazione di un paio di mesi fa al Roland Garros. I tennisti italiani si sono resi protagonisti di una splendida cavalcata sul cemento di New York, dove hanno dettato legge nei quattro incontri disputati nell’arco di due giorni nel format particolare proposto dagli organizzatori.

La competizione è stata stravolta, ma il binomio italiano ha saputo confermare la propria enorme caratura in questa specialità e ha messo in fila tutti gli avversari che si sono trovati di fronte: prima la kazaka Rybakina e lo statunitense Fritz, poi la ceca Muchova e il russo Rublev, a seguire gli statunitensi Collins e Harrison, in finale la polacca Swiatek e il norvegese Ruud.

Il risultato ha una grande rilevanza dal punto di vista agonistico e sportivo, ma ha anche un interessante risvolto sotto il profilo economico: quanti soldi hanno guadagnato Sara Errani e Andrea Vavassori vincendo il doppio misto agli US Open? Il montepremi ammonta a ben un milione di dollari da dividere tra gli atleti vincitori, dunque si tratta di un assegno da 500.000 dollari a testa (circa 429.000 euro a testa, a meno di accordi differenti tra gli atleti).

QUANTI SOLDI GUADAGNANO ERRANI/VAVASSORI AGLI US OPEN?

