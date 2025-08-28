Quanti soldi guadagna Andy Diaz con la vittoria in Diamond League? Il diamante è finto! Ma è sostituito da un assegno…

Andy Diaz ha vinto la Diamond League. Il fuoriclasse allenato da Fabrizio Donato ha dominato la finale di salto triplo andata in scena allo Stadio Letzigrund di Zurigo (Svizzera), rendendosi protagonista di uno strepitoso balzo da 17.56 metri in occasione del quarto tentativo: il bronzo olimpico di Parigi 2024 non aveva conseguito il diritto di partecipare all’atto conclusivo del massimo circuito internazionale itinerante, ma poi alcuni forfait hanno portato al ripescaggio dell’azzurro e nel grande evento ha piazzato la sua zampata.

Il Campione del Mondo e d’Europa al coperto aveva fatto un po’ preoccupare tutti gli appassionati in occasione degli Assoluti di inizio agosto, visto che a Caorle era parso in condizioni fisiche precarie e si era fermato ampiamente sotto ai 17 metri. In avvicinamento ai Mondiali di Tokyo ha però cambiato marcia e oggi ha ruggito, spedendo un chiaro messaggio all’intera concorrenza e facendo capire di volere puntare al trionfo iridato anche all’aperto dopo i grandi trionfi in sala.

Si tratta di un risulto di notevole spessore dal punti di vista agonistico e sportivo, ma va annotato anche un interessante risvolto economico. Quanti soldi ha guadagnato Andy Diaz vincendo la Diamond League? Il 29enne porterà a casa il cosiddetto “diamantone”: si tratta di un trofeo a forma di diamante, indubbiamente molto prestigioso ma che non ha minimante il valore di un prezioso. Possiamo definirlo un finto di enormi dimensioni: se quei carati fossero veri staremmo parlando di un diamante disponibile solo per le tasche più abbienti del mondo. Il titolo è accompagnato da un assegno di 30.000 dollari statunitensi (circa 25.600 euro).

QUANTI SOLDI GUADAGNA ANDY DIAZ CON LA VITTORIA IN DIAMOND LEAGUE?

30.000 dollari statunitensi (circa 25.600 euro).