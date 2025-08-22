Tennis
Quanti punti può guadagnare o perdere Sinner su Alcaraz agli US Open: cosa deve fare per rimanere n.1
Si ribalterà agli US Open 2025 di tennis la corsa al numero 1 del mondo: a New York lo spagnolo Carlos Alcaraz ripartirà virtualmente davanti all’azzurro Jannik Sinner. Il tennista italiano resterà in vetta alla classifica fino al termine del torneo, previsto per domenica 7 settembre, e porterà a 65 settimane il proprio regno.
L’azzurro ha comunque il destino nelle proprie mani, in quanto vincendo il titolo resterebbe aritmeticamente in vetta al ranking: il distacco in classifica tra i due al termine del torneo di Cincinnati, infatti, è di 1890 punti. Sinner ne scarterà 2000 agli US Open, mentre Alcaraz ne perderà solo 50, con un differenziale di 1950. Alcaraz, dunque, ripartirà a New York con 60 punti di vantaggio su Sinner nella classifica virtuale.
Sinner, dunque, per confermarsi al numero 1 del mondo dovrà ottenere un risultato migliore di Alcaraz agli US Open: l’azzurro dovrà raggiungere il 3° turno in caso di eliminazione all’esordio dell’iberico, centrare gli ottavi nel caso in cui lo spagnolo esca al 2° o al 3° turno, oppure dai quarti in poi avanzare almeno un turno in più del diretto rivale.
RANKING LIVE ALL’INIZIO DEGLI US OPEN
1 Carlos Alcaraz 9540
2 Jannik Sinner 9480
DISTACCO MASSIMO E MINIMO DOPO CINCINNATI 2025
Distacco massimo in favore di Sinner: 1940
Distacco massimo in favore di Alcaraz: 2060
SINNER RESTA NUMERO 1 SE…
- Raggiunge il terzo turno in caso di eliminazione all’esordio dell’iberico
- Centra gli ottavi nel caso in cui lo spagnolo esca al secondo o al terzo turno
- Avanza almeno un turno in più rispetto al diretto rivale se Alcaraz arriva agli ottavi o fa meglio.