Quanti punti può guadagnare o perdere Sinner stasera contro Alcaraz: sfida per il n.1 a Cincinnati

Questa sera, a partire dalle ore 21.00 italiane (15.00 locali), Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sfideranno nella finale del Masters1000 di Cincinnati. Sul cemento dell’Ohio assisteremo al quarto atto conclusivo a stretto giro tra i due, ricordando Roma, Parigi e Londra. Una partita che avrà delle ripercussioni sulla questione “ranking”.

Jannik, infatti, nel prossimo aggiornamento in calendario andrà a scartare 1200 punti, frutto del successo a Cincinnati e dei quarti di finale raggiunti a Montreal l’anno passato, mentre a Carlitos saranno scalati solo 10 punti dettati dalla presenza nel primo turno del torneo americano di 12 mesi fa. Pertanto, di base, si passerà dai 12030 ai 10830 per Jannik e dagli 8590 agli 8580 per l’iberico.

In questa conta aritmetica, se l’azzurro dovesse prevalere contro il funambolo di Murcia si porterebbe a 11830, con un margine di 2590 punti sul suo rivale. In caso contrario, se dovesse vincere Alcaraz allora il suo distacco dalla vetta scenderebbe a 1890 punti.

Riepilogando schematicamente:

RANKING ATP IN CASO DI VITTORIA DI SINNER A CINCINNATI

Ranking base Jannik Sinner con scadenza di 1200 punti: 10830

Ranking base Carlos Alcaraz con scadenza di 10 punti: 8580 (-2250)

1. Jannik Sinner 11830 punti

2. Carlos Alcaraz 9240 punti (-2590)

RANKING ATP IN CASO DI SCONFITTA DI SINNER A CINCINNATI

Ranking base Jannik Sinner con scadenza di 1200 punti: 10830

Ranking base Carlos Alcaraz con scadenza di 10 punti: 8580 (-2250)

1. Jannik Sinner 11480 punti

2. Carlos Alcaraz 9590 punti (-1890)