Quanti punti può guadagnare o perdere Jannik Sinner a Cincinnati? Il ranking ATP turno per turno

Jannik Sinner ha vinto Wimbledon lo scorso 13 luglio, sconfiggendo lo spagnolo Carlos Alcaraz nella finale andata in scena sui sacri e alzando al cielo prestigioso trofeo. Dopo aver messo le mani sul quarto Slam della propria carriera (in precedenza due Australian Open e uno US Open), il numero 1 del mondo ha deciso di prendersi un periodo di vacanza, di ricaricare al meglio le pile e di prepararsi nel miglior modo possibile per le prossime avventure sul cemento.

Il fuoriclasse altoatesino ha deciso di non disputare il Masters 1000 di Toronto (in corso di svolgimento nella località canadese) e dunque tornerà in scena al Masters 1000 di Cincinnati, che andrà in scena dal 7 al 18 agosto. Il quasi 24enne (spegnerà le candeline il 16 agosto) si presenterà da campione in carica e dunque dovrà fare i conti con una cambiale pesantissima: sarà chiamato a difendere 1.000 punti, dunque non potrà guadagnare nulla nel ranking ATP.

Attualmente Jannik Sinner svetta in testa al ranking ATP con 12.030 punti. Una sconfitta prima di un eventuale epilogo gioioso gli farebbe perdere dei punti. Quanti punti può perdere Jannik Sinner al Masters 1000 di Cincinnati? Una sconfitta al secondo turno (gode di un bye al primo) gli permetterebbe di incamerare solo 10 punti, dunque ne perderebbe 990 punti; al terzo turno si guadagnano 50 punti, dunque ne lascerebbe 950 sul piatto; agli ottavi si portano a casa 100 punti, dunque verrebbe privato di 900.

Ai quarti si incamerano 200 punti, uno stop a quell’altezza costerebbe 800 punti. L’ingresso in semifinale viene premiato con 400 punti, dunque lo scarto in negativo sarebbe di 600 punti. La finale assicura 650 punti, dunque un eventuale ko all’atto conclusivo verrebbe punito con 350 punti in meno nel ranking. Soltanto alzando al cielo il trofeo pareggerebbe la situazione: il titolo garantisce 1.000 punti, l’esatto valore della cambiale che si appresta a difendere sul cemento statunitense.

RANKING ATP JANNIK SINNER: COME PUÒ CAMBIARE A CINCINNATI

Secondo turno: incamera 10 punti, ne perde 990 e scenderebbe a 11.040.

Terzo turno: incamera 50 punti, ne perde 950 e scenderebbe a 11.080.

Ottavi di finale: incamera 100 punti, ne perde 900 e scenderebbe a 11.130.

Quarti di finale: incamera 200 punti, ne perde 800 e scenderebbe a 11.230.

Semifinale: incamera 400 punti, ne perde 600 e scenderebbe a 11.430.

Finale: incamera 650 punti, ne perde 350 e scenderebbe a 11.680.

Vittoria: incamera 10 punti, ne perde 0 e rimarrebbe a 12.030.