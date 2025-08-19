Quanti punti difendono Sinner e Alcaraz agli US Open 2025? Si decide la corsa al n.1 nel ranking ATP

Agli US Open 2025 di tennis lo spagnolo Carlos Alcaraz sarà la lepre e l’azzurro Jannik Sinner sarà costretto ad inseguire nella corsa al numero 1 del mondo dopo l’amaro epilogo della finale di Cincinnati, che ha visto l’italiano costretto al ritiro.

Jannik Sinner resterà in vetta alla classifica fino al termine degli US Open 2025, previsto per domenica 7 settembre, e porterà a 65 settimane il proprio regno: l’azzurro ha comunque il destino nelle proprie mani, in quanto vincendo il titolo resterebbe aritmeticamente in vetta al ranking.

Il distacco in classifica tra i due al termine del torneo di Cincinnati, infatti, è di 1890 punti: Sinner ne scarterà 2000 agli US Open, mentre Alcaraz ne perderà solo 50, con un differenziale di 1950. Alcaraz, dunque, ripartirà a New York con 60 punti di vantaggio su Sinner nella classifica virtuale.

Sinner per confermarsi al numero 1 del mondo dovrà ottenere un risultato migliore di Alcaraz agli US Open: l’azzurro dovrà raggiungere il 3° turno in caso di eliminazione all’esordio dell’iberico, centrare gli ottavi nel caso in cui lo spagnolo esca al 2° turno, oppure dai quarti in poi avanzare almeno un turno in più del diretto rivale.