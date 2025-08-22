Quando torna in gara Sofia Raffaeli ai Mondiali di ginnastica ritmica? Assalto alle finali di specialità: orari e tv

Sofia Raffaeli ha strabiliato nel concorso generale dei Mondiali 2025 di ginnastica ritmica, conquistando la medaglia di bronzo e confermandosi sul podio iridato per la terza edizione consecutiva. Dopo il trionfo epocale ottenuto a Sòfia nel 2022 e lo splendido argento di due anni fa a Valencia, il bronzo olimpico di Parigi 2024 si è tolta una nuova soddisfazione a Rio de Janeiro, dove si è dovuta accodare soltanto alla tedesca Darja Varfolomeev e alla bulgara Stiliana Nikolova.

La fuoriclasse marchigiana avrà la possibilità di salire nuovamente sul podio in terra brasiliana in occasione delle finali di specialità, che si disputeranno nella giornata di domenica 24 agosto. La 21enne è riuscita a qualificarsi al cerchio con il settimo accredito, alla palla con il quinto riscontro e alle clavette con il terzo punteggio. La grande sfida con Varfolomeev, Nikolova e l’ucraina Taisiia Onofrichuk divamperà anche nelle sfide sui singoli attrezzi.

L’azzurra non è invece riuscita a meritarsi l’approdo all’atto conclusivo del nastro, dove è rimasta fuori dalle migliori otto del turno preliminare e dove sarà invece presente Tara Dragas, che si è meritata anche la finale con la palla. Ricordiamo che queste prove non sono previste ai Giochi Olimpici, dove si gareggia esclusivamente sul giro completo.

L’appuntamento è per domenica 24 agosto a partire dalle ore 16.00 con la finale al cerchio, alle ore 16.40 toccherà alla palla e poi alle ore 19.00 spazio alle clavette. Di seguito il programma completo, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle finali di specialità con Sofia Raffaeli ai Mondiali 2025 di ginnastica ritmica. Tutte le gare saranno trasmesse in diretta tv su Rai 2, in diretta streaming su Rai Play, in diretta live testuale su OA Sport.

QUANDO LE FINALI DI SPECIALITÀ DEI MONDIALI CON SOFIA RAFFAELI

Domenica 24 agosto

16.00-16.35 Finali di specialità: cerchio

16.40-17.15 Finali di Specialità: palla

19.00-19.35 Finali di Specialità: clavette

PROGRAMMA FINALI SPECIALITÀ MONDIALI: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.