Quando si gioca Sinner-Kopriva agli US Open? C’è l’orario ufficiale! Dove vederlo in tv e streaming

Jannik Sinner affronterà il ceco Vit Kopriva al primo turno degli US Open 2025. L’appuntamento è per martedì 26 agosto, sarà il secondo incontro a partire dalle ore 17.30 italiane (le ore 11.30 locali) all’Arthur Ashe Stadium, dove il programma di giornata sarà aperto dal confronto tra la polacca Iga Swiatek e la colombiana Emiliana Arango. Il numero 1 del mondo farà dunque il proprio esordio nell’ultimo Slam della stagione nel primo pomeriggio, salvo ritardi nella programmazione dovute a varie ragioni.

Il fuoriclasse altoatesino partirà con tutti i favori del pronostico contro il numero 87 del ranking ATP, che comunque proverà a dare del filo da torcere al nostro portacolori, reduce dal ritiro durante la finale del Masters 1000 di Cincinnati a causa di un problema fisico. Ci sarà curiosità per vedere come l’azzurro avrà recuperato dalle difficoltà riscontrate in Ohio e per capire come inizierà il cammino verso la difesa del titolo sul cemento di Flushing Meadows a New York.

Non ci sono precedenti tra i due giocatori, in palio la qualificazione al secondo turno da disputare contro il vincente del confronto tra l’australiano Alexei Popyrin e il finlandese Emil Ruusuvuori per poi proiettarsi verso un potenziale terzo turno contro il canadese Denis Shapovalov (favorito contro Fucsovics e poi il vincente di Royer-Bu). Il nostro portacolori dovrà cercare di fare più strada dello spagnolo Carlos Alcaraz in questo torneo per restare in vetta alla graduatoria internazionale.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, l’ordine di gioco, il palinsesto tv e streaming di Sinner-Kopriva, primo turno degli US Open 2025. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Supertennis, gratis e in chiaro; in diretta tv per gli abbonati su Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Arena (canale 204), Sky Sport Max (canale 205), Sky Sport 251, Sky Sport 252 (i canali dettagliati verranno definiti a ridosso della partita; in diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a New York sono sei ore indietro rispetto a noi).

CALENDARIO SINNER-KOPRIVA, PRIMO TURNO US OPEN

Martedì 26 agosto

Secondo match dalle ore 17.30 Jannik Sinner vs Vit Kopriva

In precedenza, a partire dalle ore 17.30 all’Arthur Ashe Stadium, si giocherà Arago-Swiatek. Al termine del confronto femminile toccherà a Sinner.

PROGRAMMA SINNER-KOPRIVA US OPEN: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Arena (canale 204), Sky Sport Max (canale 205), Sky Sport 251, Sky Sport 252, per gli abbonati; Supertennis, gratis e in chiaro. I canali dettagliati di Sky verranno definiti a ridosso dell’evento.

Diretta streaming: supertennis.tv, gratis; Sky Go, NOW, SuperTenniX, per gli abbonati.

Diretta live testuale: OA Sport.