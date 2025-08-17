Quando la prossima gara di MotoGP? GP Ungheria 2025: programma, orari, tv, streaming

La MotoGP si è riposata abbastanza nelle ultime settimane, dunque si appresta a gareggiare anche il prossimo weekend. Sarà l’occasione propizia per assistere a un evento inedito. Dal 22 al 24 agosto si correrà infatti il Gran Premio d’Ungheria. La novità assoluta non è rappresentata dall’appuntamento magiaro, bensì dal contesto dove verrà disputato.

Il Motomondiale scoprirà il Balaton Park, tracciato edificato sulle rive del Lago Balaton, a meno di 100i km da Budapest. Non sarà dunque l’Hungaroring, palcoscenico abituale per la F1 e dove le moto corsero estemporaneamente a inizio anni ’90, a ospitare la rediviva competizione.

Si vedrà quali saranno le caratteristiche della pista, riuscita a ottenere l’omologazione nonostante tante perplessità nei mesi scorsi. Aperto a maggio del 2023, il Balaton Park è lungo 4.120 metri e sta per accogliere anche la MotoGP dopo essere già stato lo scenario di appuntamenti del Mondiale Superbike. Cosa accadrà su questa nuova pista? Per scoprirlo bisognerà seguire il GP d’Ungheria in TV.

MOTOGP – PROGRAMMA GP UNGHERIA 2025

VENERDÌ 22 AGOSTO (ORARI ITALIANI)

Ore 08:30-08:45, MotoE, Pre-Qualifiche (I)

Ore 09:00-09:35, Moto3, Prove libere (I)

Ore 09:50-10:30, Moto2, Prove libere (I)

Ore 10:45-11:30, MotoGP, Prove libere (I)

Ore 12:35-12:50, MotoE, Pre-Qualifiche (II)

Ore 13:15-13:50, Moto3, Pre-Qualifiche

Ore 14:05-14:45, Moto2, Pre-Qualifiche

Ore 15:00-16:00, MotoGP, Pre-Qualifiche

Ore 17:00-17:10, MotoE, Qualifiche – Q1

Ore 17:20-17:30, MotoE, Qualifiche – Q2

SABATO 23 AGOSTO (ORARI ITALIANI)

Ore 08:40-09:10, Moto3, Prove libere (II)

Ore 09:25-09:55, Moto2, Prove libere (II)

Ore 10:10-10:40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 10:50-11:05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 11:15-11:30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 12:15, MotoE, GARA-1

Ore 12:50-13:05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 13:15-13:30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 13:45-14:00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 14:10-14:25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 15:00, MotoGP, SPRINT

Ore 16:10, MotoE, GARA-2

DOMENICA 24 AGOSTO (ORARI ITALIANI)

Ore 09:40, Warm-up (Solo MotoGP)

Ore 11:00, GRAN PREMIO MOTO3

Ore 12:15, GRAN PREMIO MOTO2

Ore 14:00, GRAN PREMIO MOTOGP

MOTOGP – PALINSESTO GP UNGHERIA IN TV

TV IN CHIARO – Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente e in diretta sia le qualifiche che la Sprint del sabato. Il Gran Premio della domenica sarà invece proposto solo in differita. Non ci sarà modo di seguire prove libere e warm-up.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà in diretta ogni turno del GP di Ungheria. Il canale generalista Sky Sport Uno (201) avrà a sua volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento magiaro potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e attraverso il servizio streaming on demand NOW. Inoltre sarà possibile vedere TV8 anche tramite il sito internet TV8.it.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Ungheria, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.