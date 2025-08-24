Quando la prossima gara di MotoGP? GP Catalogna 2025: programma, orari, tv, streaming

La MotoGP tira doverosamente il fiato per una settimana prima di impegnarsi in un nuovo double header, che si terrà in area mediterranea. Infatti, archiviate le esperienze in Europa centrale, il Motomondiale tira il fiato ben sapendo di essere nel cuore di una fase particolarmente intensa. Si riprenderà nel weekend del 5-7 settembre, quando si disputerà il Gran Premio di Catalogna.

Il contesto sarà oltremodo familiare, poiché si gareggerà al Montmelò. L’appuntamento catalano segue ormai un movimento oscillatorio in calendario, passando dalla tarda primavera a inizio settembre. Per decenni è sempre stato collocato a maggio/giugno, ma sia nel 2023 che in questo 2025 gli è stato assegnato uno slot differente.

Peraltro, nel 2024 si corse due volte. A fine maggio Aleix Espargarò (Aprilia) vinse la Sprint, mentre Francesco Bagnaia (Ducati) si impose nel Gran Premio. Si è poi tornati in Catalogna a novembre, quando il Montmelò ha sostituito Valencia, colpita da una devastante alluvione. In autunno, Pecco fece doppietta Sprint-Gran Premio, ma quel weekend incoronò Jorge Martin quale Campione del Mondo.

MOTOGP – PROGRAMMA GP CATALOGNA 2025

VENERDÌ 5 SETTEMBRE

Ore 08:30-08:45, MotoE, Pre-Qualifiche (I)

Ore 09:00-09:35, Moto3, Prove libere (I)

Ore 09:50-10:30, Moto2, Prove libere (I)

Ore 10:45-11:30, MotoGP, Prove libere (I)

Ore 12:35-12:50, MotoE, Pre-Qualifiche (II)

Ore 13:15-13:50, Moto3, Pre-Qualifiche

Ore 14:05-14:45, Moto2, Pre-Qualifiche

Ore 15:00-16:00, MotoGP, Pre-Qualifiche

Ore 17:00-17:10, MotoE, Qualifiche – Q1

Ore 17:20-17:30, MotoE, Qualifiche – Q2

SABATO 6 SETTEMBRE

Ore 08:40-09:10, Moto3, Prove libere (II)

Ore 09:25-09:55, Moto2, Prove libere (II)

Ore 10:10-10:40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 10:50-11:05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 11:15-11:30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 12:15, MotoE, GARA-1

Ore 12:50-13:05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 13:15-13:30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 13:45-14:00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 14:10-14:25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 15:00, MotoGP, SPRINT

Ore 16:10, MotoE, GARA-2

DOMENICA 7 SETTEMBRE

Ore 09:40, Warm-up (Solo MotoGP)

Ore 11:00, GRAN PREMIO MOTO3

Ore 12:15, GRAN PREMIO MOTO2

Ore 14:30, GRAN PREMIO MOTOGP

MOTOGP – PALINSESTO GP CATALOGNA IN TV

TV IN CHIARO – Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente e in diretta sia le qualifiche che la Sprint del sabato. Il Gran Premio della domenica sarà invece proposto solo in differita. Non ci sarà modo di seguire prove libere e warm-up.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà in diretta ogni turno del GP di Catalogna. Il canale generalista Sky Sport Uno (201) avrà a sua volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento catalano potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e attraverso il servizio streaming on demand NOW. Inoltre sarà possibile vedere TV8 anche tramite il sito internet TV8.it.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Catalogna, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.